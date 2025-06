Si tuffa nel fiume Orta per fare un bagno ma non riemerge disperso un uomo

Un pomeriggio di svago si trasforma in una corsa contro il tempo: un uomo di 35 anni, tuffatosi nel fiume Orta a Caramanico Terme, è disperso dopo non essere riemerso. Le ricerche nella zona delle rapide di Santa Lucia sono in pieno svolgimento, mentre la comunità aspetta con trepidazione notizie sul suo esito. La vicenda ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e richiede massima attenzione e prudenza.

Ricerche in corso nella zona del fiume Orta a Caramanico Terme per un uomo di 35 anni che risulta disperso dopo essersi tuffato in acqua per un bagno senza però riemergere. Il 35enne, come riporta l'Ansa, non sarebbe riemerso dalle acque delle rapide di Santa Lucia nel fiume Orta, nella frazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Si tuffa nel fiume Orta per fare un bagno ma non riemerge, disperso un uomo

