Si perde tra i sentieri a Claut | troppo stanco chiede l' intervento dei soccorsi

Un'escursione tra i meravigliosi sentieri di Claut si è trasformata in un'agguerrita sfida di sopravvivenza, quando un uomo di 43 anni della provincia di Vicenza si è perso tra i sentieri, troppo stanco per trovare la via d’uscita. Fortunatamente, l’intervento tempestivo del soccorso alpino ha evitato il peggio. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare sempre i limiti e affidarsi a esperti in situazioni di emergenza.

I tecnici del soccorso alpino sono intervenuti nella giornata di martedì 24 giugno dopo che uomo di 43 anni della provincia di Vicenza si è perso nella zona di Claut. L'escursionista non riusciva a trovare il sentiero che da Passo Pramaggiore scende verso Casera Pramaggiore.

