Si fingono operatori dell'Asl di Rieti al telefono ma è una truffa | Non date informazioni sanitarie

Attenzione: alcuni malintenzionati si spacciano per operatori dell’ASL di Rieti, lasciando messaggi e vocali per ingannare i cittadini e ottenere informazioni sanitarie. Questa è un'ennesima truffa telefonica che sta allarmando la comunità locale. Ricordate: mai fornire dati sensibili al telefono o sui social, e segnalate subito ogni tentativo sospetto. La vostra sicurezza è prima di tutto: non lasciatevi ingannare. Continua a leggere per scoprire come proteggersi.

Lasciano messaggi in segreteria o vocali su whatsapp spacciandosi come operatori dell'Asl di Rieti per farsi richiamare. Si tratta in realtà dell'ennesima truffa telefonica che l'azienda sanitaria locale ha denunciato dopo le numerose segnalazioni dei cittadini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

