Si è dimessa la giudice dello scandalo al processo Maradona

La controversia che ha scosso il mondo del calcio e della giustizia argentina si arricchisce di un nuovo capitolo. La giudice Julieta Makintach, protagonista dello scandalo legato al processo di Maradona, si è dimessa improvvisamente, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla trasparenza e l'integrità delle indagini. Un gesto che potrebbe avere ripercussioni decisive sul futuro del caso e sulla credibilità della magistratura argentina.

Si è dimessa dalla magistratura la giudice argentina Julieta Makintach, protagonista di uno scandalo che ha portato al clamoroso annullamento del processo avviato a marzo contro i presunti responsabili della morte di Diego Armando Maradona. Lo ha riferito l'avvocato di Makintach, Dario Saldaño, che ha presentato oggi in tribunale la lettera di dimissioni della giudice scoperta a girare un documentario non autorizzato sul processo che lei stessa presiedeva. Il copione e il trailer del documentario, dal titolo 'Giustizia Divina', sono stati rinvenuti dopo la denuncia degli avvocati della famiglia Maradona, insospettiti dalla presenza di camere non autorizzate durante il dibattimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Si è dimessa la giudice dello scandalo al processo Maradona

