Si Cobas | Migliorano ancora le condizioni per i magazzinieri Steriltom

Si Cobas continua a ottenere risultati significativi per i magazzinieri di Steriltom, con un nuovo accordo firmato il 24 giugno con Work It srl. Questa intesa rappresenta un passo importante nel miglioramento delle condizioni di lavoro e tutela dei diritti degli operai. È un esempio di come la concertazione possa portare a benefici concreti, rafforzando il ruolo dei lavoratori nel settore. La lotta di Si Cobas dimostra che l’unione fa la forza.

«È stato siglato nella mattina del 24 giugno l’accordo fra Si Cobas e Work It srl azienda che da anni gestisce in appalto gli oltre cento magazzinieri dell’importante sito Steriltom di Casaliggio. L’accordo - fa sapere il coordinamento provinciale del Si Cobas - e? solo l’ultimo passaggio di una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Si Cobas: «Migliorano ancora le condizioni per i magazzinieri Steriltom»

