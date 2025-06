Si chiude l' anno sociale del Lions cerimonia del passaggio della campana

Si chiude un anno ricco di impegno e solidarietà per il Lions Club Zolfare, con la cerimonia tradizionale del passaggio della campana. Gero Puleri cede simbolicamente il timone ad Antonio Vella, segnando un nuovo capitolo di speranza e iniziative condivise. La partecipazione dei sindaci di Aragona e Grotte ha sottolineato l’importanza di questa comunità di valori. Un momento di festa e di rinnovato entusiasmo per un futuro ancora più luminoso.

Tradizionale passaggio della campana per l'anno sociale del Lions club Zolfare. Gero Puleri lascia la presidenza ad Antonio Vella. La cerimonia, alla quale hanno preso parte diversi componenti del Lions oltre ai sindaci di Aragona e Grotte Giuseppe Pendolino e Alfonso Provvidenza, si è tenuta.

