Si avvicina in strada e gli spara a gambe e torace 47enne in ospedale | preso l'aggressore ad Acerra

Una sparatoria improvvisa scuote Acerra: un 47enne è rimasto ferito gravemente in strada, trasportato d’urgenza in ospedale con codice rosso. L’aggressore è stato prontamente arrestato, mentre le indagini della Squadra Mobile sono in pieno svolgimento per chiarire i motivi di questa violenta escalation. Un episodio che mette in luce la complessità della sicurezza urbana e l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la nostra tranquillità.

