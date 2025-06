Si avvicina alla ex nonostante il divieto lei non porta con sé il dispositivo antistalking | coppia livornese arrestata in auto

Una coppia livornese di 50 e 60 anni, nonostante il divieto di avvicinamento, si è incontrata e frequentata di nascosto, mettendo a rischio la sicurezza della donna. La loro condotta, culminata con l'arresto dei due dai carabinieri, evidenzia come la determinazione a mantenere un legame possa sfidare le restrizioni. La storia mette in luce l'importanza di rispettare le misure di tutela e le conseguenze di chi sceglie di ignorarle.

Avrebbero deciso di vedersi e frequentarsi nonostante il divieto di avvicinamento e per questo una coppia livornese di 50 e 60 anni, è stata arrestata dai carabinieri per aver violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Sulla base di quanto ricostruito, l'uomo non poteva avvicinarsi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Si avvicina alla ex nonostante il divieto, lei non porta con sé il dispositivo antistalking: coppia livornese arrestata in auto

In questa notizia si parla di: divieto - nonostante - coppia - livornese

Tormenta l’ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestata donna di 24 anni - Una giovane di 25 anni è stata arrestata a Orvieto per aver violato ripetutamente il divieto di avvicinamento al suo ex, un 43enne della zona.

Si avvicina alla ex nonostante il divieto, lei non porta con sé il dispositivo antistalking: arrestati; Insieme in auto, nonostante il divieto; Coppia viola il divieto di avvicinamento aggirando anche il dispositivo elettronico, arrestati.

Livorno, sorpreso con la ex nonostante il divieto: lui in carcere, lei ai domiciliari - I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di livornesi, un uomo di oltre 60 anni e una donna sulla cinquantina, per la violazione di un provvedimento cautelare di divieto ... Riporta msn.com

Coppia viola il divieto di avvicinamento aggirando anche il dispositivo elettronico, arrestati - I Carabinieri della Stazione di Ardenza hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di livornesi, un uomo e una donna, sulla cinquantina lei, oltre la sessantina lui, poiché gravemente indiziati ... Secondo livornopress.it