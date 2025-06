Si apre la porta del bus studentessa di 15 anni sbalzata fuori

Un episodio che ha scosso Lerici, dove una ragazza di 15 anni è stata sbalzata fuori da un autobus in corsa. Per prevenire future tragedie, sono state adottate misure di sicurezza, tra cui un cartello e fascette di sicurezza sulla porta. Ma cosa accadde quella sera? E quanto può essere rischioso il comportamento dei giovani sui mezzi pubblici? La vicenda ci invita a riflettere sull'importanza della sicurezza e della responsabilità condivisa.

Lerici (La Spezia), 24 giugno 2025 – Da ieri sulla porta dell'autobus è stato affisso un cartello indicando di " non appoggiarsi " e sono state poste delle fascette di sicurezza. Non si sa mai possa accadere di nuovo. Sabato sera infatti l'accorgimento non c'era e una ragazzina di 15 anni ha rischiato davvero di farsi molto male quando in una curva affrontata probabilmente con una certa "disinvoltura" la giovane è stata sbalzata contro lo sportellone che si è spalancato ed è poi volata fuori. L'amica ha tentato di trattenerla ma non ci è riuscita. Soltanto allora gli altri passeggeri hanno urlato e l'autista si è fermato.

