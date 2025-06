Si apre all’Aja un vertice della Nato dedicato all’aumento della spesa militare

L’Aja si prepara ad accogliere un vertice decisivo della NATO, tra tensioni e strategie condivise. Il 24 giugno, i leader dei paesi alleati si riuniranno sotto la pressione del presidente Trump, per discutere un incremento senza precedenti della spesa militare. Un appuntamento che potrebbe ridefinire gli equilibri di sicurezza globali e rafforzare il ruolo dell’Alleanza Atlantica nel contesto internazionale. Leggi tutto per scoprire cosa si nasconde dietro questa svolta cruciale.

Nato: Rutte annuncia obiettivi di spesa per la difesa al 5% al vertice dell'Aja - Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha annunciato con determinazione l’obiettivo di portare la spesa per la difesa al 5% del PIL durante il prossimo vertice ad Aja.

Si terrà all'Aja dal 24 al 26 giugno il vertice Nato, con i 32 leader degli Stati membri, in cui si discuterà dell'aumento della spesa militare, un summit che «trasformerà l'alleanza», ha annunciato Mark Rutte, segretario generale della Nato. L'obiettivo è ripartire le

L'appello pubblico di #GiuseppeConte rivolto ai leader dei partiti progressisti europei per un momento di confronto pubblico, nel giorno del vertice #NATO e proprio a L'#Aia, contro le politiche di riarmo e l'aumento della spesa per la difesa.

Vertice NATO, tra aumento della spesa militare e nuove tensioni geopolitiche; Si apre all’Aja un vertice della Nato dedicato all’aumento della spesa militare; Intesa Nato sull'aumento delle spese militari al 5 per cento del Pil entro il 2035, la Spagna ottiene la deroga.

Trump spingerà per aumento spesa difesa a vertice Nato - Casa Bianca - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump spingerà i membri della Nato ad aumentare la spesa per la difesa al 5% del Pil quando andrà al vertice dell'alleanza domani.

Nato, al via oggi il vertice all'Aja: partecipanti e temi in agenda - Si apre oggi nella capitale dei Paesi Bassi uno dei vertici NATO più importanti degli ultimi anni: al centro del dibattito il tema della spesa militare, con il segretario Mark Rutte che spingerà tutti ...