Si allontana da casa e precipita in un dirupo | salvata una donna

Una scena drammatica si è consumata questa sera a Frassineto di Calvanico, dove una donna di circa 50 anni è precipitata in un dirupo mentre si trovava in stato di confusione. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, è stata salvata e messa in sicurezza. La vicenda ancora sotto indagine, ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione ai propri cari e intervenire prontamente in situazioni di emergenza.

