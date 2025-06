Sherlock Mark Gatiss frena le speranze di un ritorno | Non voglio pensare al passato ma al futuro

Durante la masterclass all'Italian Global Series Festival, Mark Gatiss ha acceso il dibattito sulla possibile reunion di Sherlock, ma con un messaggio chiaro: il passato non si riavvolge. Fermo nelle sue convinzioni, l'attore e scrittore ha spiegato perché il futuro della serie dovrebbe guardare avanti, lasciando i desideri dei fan in sospeso e aprendo una nuova pagina nel mondo di Sherlock Holmes.

Durante una masterclass che si è svolta all'Italian Global Series Festival, Mark Gatiss è tornato a parlare della serie Sherlock, spiegando perché non dovrebbe tornare. Mark Gatiss è stato protagonista di una masterclass durante l'evento Italian Global Series Festival in programma a Riccione e, rispondendo alle domande, ha smorzato le speranze dei fan di Sherlock che sognano un ritorno sugli schermi della serie con star Benedict Cumberbatch. L'attore e sceneggiatore ha infatti spiegato i motivi per cui non sembrano esserci molte chance di rivedere l'amato progetto televisivo britannico sul piccolo schermo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it