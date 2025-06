Shakespeare al Parco | debutta ad Arezzo il festival teatrale diffuso tra natura comunità e sperimentazione

Immergetevi nell’incanto di “Will Be Forever – Shakespeare al Parco”, il festival teatrale che trasforma Villa Severi in un vivace laboratorio di creatività e natura ad Arezzo. Tra spettacoli immersivi, laboratori e installazioni sonore, questa iniziativa unica unisce comunità e sperimentazione, offrendo un’esperienza coinvolgente per tutte le età. Non perdete l’occasione di vivere il teatro sotto le stelle, in un contesto magico e innovativo, un vero tributo alla bellezza dell’arte condivisa.

Un palcoscenico a cielo aperto, spettacoli tra gli alberi, laboratori per tutte le età, installazioni sonore e performance immersive: arriva ad Arezzo “Will Be Forever Shakespeare al Parco”, il primo festival di teatro di comunità che trasforma Villa Severi in un laboratorio creativo diffuso. La manifestazione, in programma nei fine settimana del 27-29 giugno e 4-6 luglio, è ideata da Chiara Renzi (rumorBianc(O)) e Samuele Boncompagni (Noidellescarpediverse). Protagonista assoluto sarà William Shakespeare, rivisitato da compagnie contemporanee italiane e internazionali con spettacoli, laboratori e percorsi immersivi pensati per coinvolgere ogni fascia d’età. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Shakespeare al Parco”: debutta ad Arezzo il festival teatrale diffuso tra natura, comunità e sperimentazione

In questa notizia si parla di: shakespeare - parco - arezzo - festival

'Parma Street Food Festival' al Parco Ducale - Il Parma Street Food Festival torna al Parco Ducale per la sua settima edizione! Martedì, al piazzale di Palazzo Ducale, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'atteso evento, realizzato da Confesercenti Parma in collaborazione con Up Comunicazione e con il patrocinio di.

Festival di teatro di comunità, appuntamento con Shakespeare; “Will Be Forever | Shakespeare al Parco”; la prima edizione del festival di teatro di comunità. Per rendere tutto il quartiere un palcoscenico; “No Time To Talk” il nuovo singolo dei Jonas Brothers.

A Villa severi:“Sarà per sempre Shakespeare al parco” - Arriva ad Arezzo il festival sperimentale Will be Forever | Shakespeare al PARCO, un progetto di teatro diffuso ... Secondo msn.com

Will be Forever | Shakespeare al PARCO ad Arezzo - La prima edizione di Will Be Forever | Shakespeare al Parco non è solo una rassegna teatrale, ma un’esperienza collettiva, diffusa e partecipata, che unisce spettacoli, performance, laboratori, talk, ... Segnala radiowebitalia.it