Sgomberato un palazzo alla Romanina | 4 persone arrestate 13 identificate e droga

Un'operazione lampo della Polizia di Stato alla Romanina ha portato allo sgombero di un edificio, con 4 arresti e numerosi identificati, tra cui anche fermati per droga. Un intervento deciso che dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza dei cittadini. Scopriamo insieme i dettagli di questa brillante operazione che ha rafforzato il senso di legalità nel quartiere. Continua a leggere.

