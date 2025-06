Sfilaccio Street Festival a Busa di Vigonza | cibo street food & beverage arte e cultura

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile al Sfilaccio Street Festival a Busa di Vigonza! Sabato 28 giugno, dalle 17 in Via Padova, il festival trasformerà la strada in un crocevia di sapori, arte, cultura e divertimento. Tra street food deliziosi, beverage raffinate e performance coinvolgenti, questa festa celebra uno dei tesori della nostra tradizione: lo sfilaccio di cavallo. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona tavola e delle tradizioni venete!

Un ricco e coinvolgente programma di attività animerà sabato 28 giugno dalle 17 (Via Padova) con lo Sfilaccio Street Festival, un evento unico che celebra uno dei prodotti d'eccellenza del nostro territorio: lo sfilaccio di cavallo, autentico simbolo della tradizione gastronomica veneta e fiore.

Sfilaccio Street Festival Sabato 28 giugno 2025 – Busa di Vigonza, Via Padova Dalle ore 17.00 Un'intera serata dedicata al gusto, alla tradizione e alla comunità! Protagonista assoluto: lo sfilaccio di cavallo, eccellenza gastronomica veneta prodotta pro

