settore giovanile academy polo san filippo ospite a coverciano ragazzi tecnici e genitori a casa azzurri

Il settore giovanile dell’Academy Polo San Filippo si distingue ancora una volta, portando i giovani talenti a Coverciano, tra tecnici e genitori, in un’occasione unica dedicata al mondo azzurro. Dopo l’ingresso di Igli Vannucchi come direttore tecnico, l’entusiasmo cresce: è il momento di condividere passione, competenza e sogni sul campo. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di crescita dei nostri giovani calciatori, che si avvicinano sempre più all’eccellenza.

Dopo il colpo messo a segno qualche settimana fa dall'Academy Lucchese Polo San Filippo, con l'ingresso come direttore tecnico di Igli Vannucchi, ex centrocampista della Lucchese, che ha vestito anche le maglie di Salernitana, Genoa, Palermo, Venezia ed Empoli, partecipando anche, con la Nazionale Under 21, all'Europeo del 2000 vinto dagli azzurrini, un'altra bella iniziativa ha visto protagonisti i ragazzi della società del presidente Mirko Niccolai. Un'esperienza davvero unica, quella vissuta dai ragazzi e dai loro genitori presso il Centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze. I ragazzi, accompagnati da Andrea Bocchicchio e Giovanni Impemba assieme ai tecnici federali Gianfranco Lo Castro, Franco Fommei, Andrea Russano e Fabrizio Benedetti, hanno svolto un allenamento tecnico, sia individuale, con esercizi personalizzati ed in gruppo, sia senza che con la palla.