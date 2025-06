Settimana rovente a Bergamo picchi di 35° C Giovedì possibili temporali nelle valli

Una settimana rovente aspetta Bergamo, con picchi di 35°C e possibili temporali nelle valli. Marco Tarantola del Centro meteo lombardo ci guida tra il caldo africano e le instabilità previste, offrendo un quadro chiaro di ciò che ci attende nelle prossime ore e giorni. Rimanete sintonizzati per scoprire come affrontare al meglio questa calda e imprevedibile settimana, tra sole infuocato e improvvisi rovesci.

Marco Tarantola del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Si struttura nuovamente l’anticiclone africano sull’Italia, portando tempo stabile per diversi giorni e temperature decisamente superiori alle medie del periodo. Maggiore instabilità è attesa soprattutto sui rilievi per la giornata di giovedì, con effetti ancora da definire e valutare per le pianure. Un ulteriore aumento delle temperature e dell’afa è possibile per il prossimo fine settimana. Martedì 24 giugno 2025 Tempo previsto: bel tempo per l’intera giornata sulla Lombardia, con cielo sereno ovunque e senza fenomeni da segnalare, se non il proseguimento dell’ondata di caldo che interessa il nord Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it