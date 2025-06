Sestri Levante residuato bellico in mare | scattano procedure di messa in sicurezza

Nella suggestiva cornice della Baia del Silenzio, Sestri Levante si trova a fronteggiare un pericolo inatteso: un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale. Il ritrovamento di un proiettile calibro 90, potenzialmente esplosivo, ha attivato immediatamente le procedure di sicurezza, con l’intervento della capitaneria di porto. La comunità può così respirare un sospiro di sollievo, mentre le autorità lavorano per garantire la massima tutela e il ritorno alla normalità .

