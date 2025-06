Sesto San Giovanni tre veicoli a fuoco in via Bandiera | in una delle macchine c’è il cadavere di un uomo

Una sera drammatica a Sesto San Giovanni: tre veicoli in fiamme lungo via Fratelli Bandiera, una delle quali nascondeva un tragico segreto. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti, hanno fatto una scoperta sconvolgente: il corpo senza vita di un uomo nascosto tra le fiamme. Un episodio che scuote la città e apre un’indagine difficile da ricostruire. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda inquietante.

Sesto San Giovanni (Milano), 24 giugno 2025 – Tre auto incendiate, e in una di queste viene rinvenuto dai vigili del fuoco il corpo senza vita di un uomo dall’età imprecisata. È quanto accaduto nella serata di oggi 24 giugno a Sesto San Giovanni. L’allarme alla centrale del comando dei vigili del fuoco arriva poco prima delle 22. Una richiesta d’intervento in via Fratelli Bandiera, in una zona semi centrale della città nelle vicinanze dello stadio Breda e a ridosso del campo sportivo Dordoni. Quando i pompieri arrivano ci sono tre veicoli parcheggiati. Le ipotesi in campo . Tutti e tre distrutti dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto San Giovanni, tre veicoli a fuoco in via Bandiera: in una delle macchine c’è il cadavere di un uomo

