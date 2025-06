Sesto colpi di pistola e terrore | Abbiamo sempre più paura

Sesto colpo di pistola e terrore: la nostra città si risveglia con il cuore in gola, testimone di una crescente escalation di violenza che scuote la tranquillità quotidiana. Gli spari in pieno giorno, ripresi dai video dei residenti e condivisi sui social, sono un grido d’allarme che non può essere ignorato. Nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine, l’instabilità persiste, e diventa urgente trovare soluzioni per ridare sicurezza e serenità ai cittadini.

Gli spari in pieno giorno. La folle corsa ripresa dai video dei cellulari dei residenti accorsi sul balcone e poi postati su TikTok e Facebook. L’ennesimo episodio che lancia un allarme sicurezza in città. Una città sempre più calda, negli ultimi tre anni, nonostante l’estensione dei turni della polizia locale, i pattugliamenti notturni, il tavolo con la Prefettura per avere più forze dell’ordine in città - soprattutto al Rondò - e il record di Daspo, festeggiato ogni anno. "No, non ci sentiamo sicuri. E abbiamo sempre più paura. Anche di giorno", confessano gli abitanti del Rondò, ma anche della Rondinella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto, colpi di pistola e terrore: "Abbiamo sempre più paura"

