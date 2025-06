Sesso orale sul lungomare di Napoli in pieno giorno | identificati due uomini

Un episodio che ha suscitato scalpore tra residenti e turisti, evidenziando ancora una volta l'importanza di rispettare le norme di comportamento pubbliche. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla denuncia dei due uomini, sottolineando la tolleranza zero verso atti osceni in pubblico. La scena, immortalata in un contesto urbano così suggestivo come Napoli, ci ricorda che il rispetto delle regole è fondamentale per tutelare la convivenza civile e il fascino della città.

Due uomini sono stati sorpresi in pieno giorno sul lungomare di Napoli mentre praticavano sesso orale. A segnalare la presenza della coppia focosa sugli scogli alcuni passanti che hanno subito avvisato i finanzieri, che hanno proceduto a formale denuncia per atti osceni in luogo pubblico

