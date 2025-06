Sesso in pubblico sull’Isola dei Pescatori | coppia multata con 10mila euro

Una giornata di relax sull’Isola dei Pescatori, nel cuore del Lago Maggiore, si è trasformata in un incubo per una coppia dell’Alessandrino. Scoperti a fare sesso in pubblico davanti ai turisti, sono stati multati con 10.000 euro, ricordando che il rispetto delle regole e della privacy altrui è fondamentale. Un episodio che mette in evidenza l’importanza di comportamenti corretti anche in luoghi di grande affluenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperti in pieno giorno davanti ai turisti. Una giornata di svago sull’Isola dei Pescatori, nel cuore del Lago Maggiore, si è trasformata in un’esperienza molto costosa per una coppia dell’Alessandrino. I due, ritenendo di essere al riparo da sguardi indiscreti, si sono lasciati andare a un rapporto sessuale in pieno giorno, senza curarsi della presenza di turisti nei paraggi. Alcuni visitatori, sorpresi e infastiditi dalla scena, hanno immediatamente allertato i Carabinieri, contattando la centrale operativa. L’intervento dei Carabinieri di Stresa. Pochi minuti dopo la segnalazione, è intervenuta la motovedetta della Stazione Carabinieri di Stresa, impegnata nei consueti controlli sul lago. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sesso in pubblico sull’Isola dei Pescatori: coppia multata con 10mila euro

In questa notizia si parla di: isola - pescatori - sesso - pubblico

Fanno sesso in pieno giorno tra i turisti, coppia beccata all’Isola Pescatori: 10mila euro di multa - Incastonata tra le acque tranquille del Lago Maggiore, l'Isola dei Pescatori si distingue per il suo fascino senza tempo.

I due, convinti di essersi appartati in un angolo nascosto dell'isola, hanno iniziato a consumare un rapporto sessuale in pieno giorno. Immediata la reazione di alcuni turisti, sorpresi dalla scena:

