Sesso davanti ai turisti sull' Isola dei Pescatori | maxi multa per una coppia

Un episodio che ha scosso l'Isola dei Pescatori: una coppia sorpresa a consumare un rapporto sessuale in pubblico, multata dai carabinieri di Stresa. L'episodio, avvenuto nel fine settimana, ha riacceso il dibattito sulla tutela della moralitĂ e del decoro nelle aree pubbliche di questo affascinante angolo del nostro lago. La scoperta non solo ha portato a una maxi multa, ma anche a riflettere sull'importanza di rispettare spazi e norme condivise.

Sorpresi a fare sesso sull'Isola dei Pescatori e multati. É successo nel fine settimana: i carabinieri della stazione di Stresa, durante l'attivitĂ di pattugliamento lacustre, hanno sorpreso una coppia in una zona parzialmente appartata ma pubblica mentre stava consumando un rapporso sessuale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Sesso davanti ai turisti sull'Isola dei Pescatori: maxi multa per una coppia

