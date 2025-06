Servizio civile nel Comune di Gambettola | bando di selezione per 2 giovani per il settore cultura

Sei un giovane appassionato di cultura e desideri fare la differenza? Il Comune di Gambettola offre un’opportunità unica: due posti nel settore culturale grazie al progetto Fiumi di Libri, all’interno del bando di selezione per il Servizio Civile Regionale 2025. Un’esperienza di crescita personale e professionale nel cuore di una comunità dinamica, pronta ad accogliere i giovani tra i 18 e i 29 anni. Non lasciarti sfuggire questa possibilità di arricchire il tuo percorso!

Un'opportunità di crescita e di esperienza professionale in ambito culturale per i giovani tra i 18 e i 29 anni. Il Comune di Gambettola ha aderito al bando del Servizio Civile Regionale 2025 mettendo a disposizione due posti nel settore culturale attraverso il progetto Fiumi di Libri che prevede. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Servizio civile nel Comune di Gambettola: bando di selezione per 2 giovani per il settore cultura

In questa notizia si parla di: servizio - civile - comune - gambettola

Il Comune di Baronissi ottiene per la prima volta l’accreditamento al Servizio Civile Universale - Il Comune di Baronissi raggiunge un traguardo storico: per la prima volta ottiene l’accreditamento al Servizio Civile Universale, riconoscimento importante per il nostro territorio.

Lo spettacolo della 1000 miglia. Passaggio ad Arezzo della terza tappa. Come cambiano sosta e circolazione Informagiovani di Arezzo Arezzo Intour Biblioteca Città Di Arezzo Fondazione Guido d'Arezzo 1000 Miglia https://www.comune.arezzo.it/notizie/ad-ar Vai su Facebook

Ricomincia il servizio civile nel Comune di Gambettola: forze fresche nel settore cultura; Parte il servizio Digitale Facile; Il Comune di Gambettola attiva un servizio di allertamento della popolazione.

Gambettola, i volontari Auser ricevuti in Comune - scuola sono impiegati anche in altri ambiti come presidio sale pubbliche in occasione di eventi; ausilio negli ... Da ilrestodelcarlino.it

Servizio Civile Universale, ultime disponibilità per candidarsi nei servizi del Comune di Empoli - Tutte le informazioni utili e la relativa modulistica per partecipare al bando per il Servizio Civile Universale, che vede coinvolto anche il Comune di Empoli, sono disponibili ... Scrive gonews.it