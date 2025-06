Serie C Carpi altro anno di lunghi viaggi Girone ’B’ dal Piemonte al Molise

Dopo un’intensa stagione tra viaggi interminabili e sfide emozionanti, il panorama della Serie C si definisce sempre più nitidamente. Con le ufficializzazioni dei ripescaggi e riammissioni, il campionato si prepara a una nuova avventura, ricca di storie da scoprire e sorprese da svelare. Se verranno confermati i criteri geografici orizzontali, le squadre che si affronteranno nel prossimo torneo promettono un torneo avvincente e ricco di suspense.

Con il playout di domenica sera che ha salvato la Samp e retrocesso in C la Salernitana, si conoscono le 60 squadre che parteciperanno alla prossima Lega Pro. L'ultimo tassello burocratico riguarda ripescaggi e riammissioni al posto di Brescia, Spal e Lucchese, ma nella sostanza si conoscono già i nomi delle 3 squadre che prenderanno i loro posti: Pro Patria, Inter U23 e poi il Ravenna. Se verranno confermati i criteri geografici orizzontali, questi saranno i 3 gironi. Girone 'A' con le 10 lombarde (Pro Patria, Ospitaletto, Lumezzane, Pergolettese, Lecco, Alcione, Renate, Albinoleffe, Feralpi, Giana), le 5 venete (Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Arzignano, Virtus Verona, Vicenza), 2 piemontesi (Novara e Pro Vercelli), la trentina Trento, la giuliana Triestina e un'Under (Juve o Inter).

