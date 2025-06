Sergio Bonelli Editore presenta DRAGHI I CUSTODI DELLE STELLE di PAOLO BARBIERI

Sergio Bonelli Editore presenta con orgoglio "Draghi. I custodi delle stelle" di Paolo Barbieri, un’opera che incanta e stimola l’immaginazione di appassionati di fantasy, mitologia e scienza. Sin da bambino, Barbieri ha coltivato un amore profondo per stelle, draghi e cavalieri, trasformando questi simboli in un’epica fusione tra natura e universo. Arrivato in libreria e fumetteria dal 4 luglio, il volume promette di trasportare i lettori tra mito, leggenda e scoperta cosmica, lasciandoli affascinati.

L’illustratore Paolo Barbieri fin da bambino è rimasto affascinato da Stelle, Draghi e Cavalieri. Con la sua personale visione ha trasformato il cavaliere e il drago in due emblemi della natura e del cosmo. Arriva ora in libreria e fumetteria dal 4 luglio DRAGHI. I CUSTODI DELLE STELLE, un volume dove il mito accarezza la leggenda e il fantasy si fonde con la scienza, in una serie di illustrazioni che raggruppano le costellazioni tolemaiche. Spiega Paolo Barbieri: “ I Draghi, accompagnati dalle loro Creature, in questo libro diventano i Custodi delle stelle; Guardiani nati all’inizio dei tempi, che sono guerrieri, viaggiatori e a volte solo pigri osservatori delle vicende del cosmo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “DRAGHI. I CUSTODI DELLE STELLE” di PAOLO BARBIERI

CIGNO E DENEB: disegno tratto da "DRAGHI, I CUSTODI DELLE STELLE", il nuovo libro illustrato di Paolo Barbieri in libreria, fumetteria e Shop Bonelli a partire dal 4 luglio. ? Chi sono i Draghi e le Creature insieme ad essi che sono a guardia del cielo stel

