Senza terzini problemi in mediana e manca il vice Gimenez | Milan quante lacune

Il Milan si trova a dover affrontare una vera e propria sfida di rinforzi: senza terzini affidabili, la mediana risente e manca un vice Gimenez di qualità. Dai problemi nel reparto difensivo alla ricerca di un centravanti da affiancare, ogni settore richiede interventi mirati. Per ricostruire un gruppo competitivo, occorre intervenire strategicamente: rafforzare la difesa, puntellare la mediana e completare il reparto offensivo, ridando entusiasmo e stabilità ai rossoneri.

Dal terzino destro a un altro centravanti da affiancare a Gimenez e.: dove occorre mettere mano per ricostruire il gruppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Senza terzini, problemi in mediana e manca il vice Gimenez: Milan, quante lacune

