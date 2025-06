Senza stipendio da mesi gli operai salgono sulla gru

Una mattinata intensa a Riva del Garda, dove undici operai di un’azienda subappaltatrice si sono saliti sulla gru per protestare contro mesi di stipendi arretrati. La loro determinazione, simbolo di un malessere diffuso, ha acceso i riflettori su una problematica che dura da troppo tempo e richiede risposte immediate. La vertenza, ormai aperta da 120 anni, ci invita a riflettere sulla tutela dei lavoratori e sul rispetto dei diritti fondamentali.

Mattinata movimentata quella di oggi, martedì 24 giugno, a Riva del Garda: undici operai di un'azienda in subappalto, impegnata in un cantiere proprio nella cittadina benacense, sono saliti su una gru a una sessantina di metri per reclamare gli stipendi. Aperta da 120 anni, ombre lunghe.

