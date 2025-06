Senza stipendio da mesi gli operai salgono sulla gru

In un gesto di forte protesta, undici operai si sono arrampicati su una gru a Riva del Garda, mettendo in ostaggio la propria dignità e chiedendo giustizia per mesi senza stipendio. La tensione è alle stelle mentre il silenzio delle istituzioni si fa sentire. L’atto simbolico di queste persone rivela un disagio profondo e la necessità di risposte concrete. A...

Sono momenti di assoluta tensione quelli vissuti nella mattinata di oggi, martedì 24 giugno, a Riva del Garda: undici operai di un’azienda in subappalto, impegnata in un cantiere proprio nella cittadina gardesana, sono saliti su una gru a una sessantina di metri per reclamare gli stipendi. A. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Senza stipendio da mesi, gli operai salgono sulla gru

In questa notizia si parla di: operai - stipendio - mesi - salgono

Senza stipendio da mesi, gli operai salgono sulla gru - Una mattinata intensa a Riva del Garda, dove undici operai di un’azienda subappaltatrice si sono saliti sulla gru per protestare contro mesi di stipendi arretrati.

Translate postTrentino, operai protestano e salgono sulla gru: «Non ci pagano da mesi» https://corrieredeltrentino.corriere.it/notizie/cronaca/25_giugno_24/trentino-operai-protestano-e-salgono-sulla-gru-non-ci-pagano-da-mesi-14331b0c-8263-437e-9451-c8 Vai su X

Diversi operai sono saliti su una gru per protesta: non ricevono lo stipendio da mesi Vai su Facebook

Senza stipendio da mesi, gli operai salgono sulla gru a Riva del Garda 24 giugno; Senza stipendio da mesi, gli operai salgono sulla gru; Operai salgono su una gru per protesta (VIDEO): sono senza stipendio da mesi. Momenti di paura, sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Salgono su una gru per reclamare gli stipendi: paura per 11 operai a Riva del Garda - Dopo ore di tensione, a 60 metri di altezza, sono scesi sani e salvi: "Siamo senza stipendio da marzo". Segnala msn.com

Operai salgono su una gru per protesta (VIDEO): sono senza stipendio da mesi. Momenti di paura, sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine - Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti nelle prime ore di questa mattina per degli operai che, in segno di protesta, sono saliti su una gru presente nel cantiere del teatro a ... Si legge su ildolomiti.it