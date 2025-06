Sentirsi ’vent’anni di meno’ È la Borghetti Bugaron Band

Sei pronto a rivivere emozioni intense e ricordi di gioventù? La Borghetti Bugaron Band di Fano torna con ‘Vent’ann de men’, il nuovo singolo che celebra vent’anni di musica e passione. Disponibile su tutti gli store digitali, questo brano fa parte di un progetto unico, un “romanzo musicale” che si svela a puntate dall’2021. La canzone inizia un nuovo capitolo di questa affascinante storia.

Da sabato è disponibile su tutti gli store digitali 'Vent'ann de men' (Vent'anni di meno), nuovo brano della Borghetti Bugaron Band di Fano. Il singolo è contenuto nell' album "diffuso" che esce a puntate, come una volta i romanzi d'appendice, iniziato nel 2021 con 'El stradin' e proseguito con 'El Bar Gnesi', 'Stappa stappa' e 'Ancora qua'. 'Vent'ann de men' rappresenta, dunque, il quinto episodio di questo racconto musicale. La canzone è in dialetto, musicalmente allegra, estiva, leggera, da cantare andando al mare o passeggiando in campagna. Ma, come sempre, i Bugaron mischiano le carte: "Dietro un'apparente spensieratezza, nascondono pensieri più profondi ed emozioni venate di malinconia.