Sempre più agricoltori Under 35 nella Tuscia | in un anno sono aumentati del 14%

Sempre più giovani agricoltori under 35 invadono la Tuscia, con un incremento del 14% in un anno, e confermano la vitalità di un settore in fermento. I giovani del Lazio si distinguono per il coraggio di innovare e investire, contribuendo non solo all’economia locale ma anche al sociale. Secondo gli ultimi dati del Centro Studi Divulga, questa tendenza rappresenta una vera rinascita per l’agricoltura regionale e nazionale, pronta a scrivere un nuovo capitolo di crescita e sostenibilità.

I giovani agricoltori del Lazio continuano a crescere, sfidando l'incertezza economica e confermando la loro voglia di investire, formarsi e crescere in questo settore, con il loro apporto determinante che va dall'innovazione al sociale. Secondo gli ultimi dati aggiornati del Centro Studi Divulga.

