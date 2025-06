Sempre più agricoltori under 35 a Frosinone | in un anno aumentati del 19,7%

Sempre più giovani agricoltori under 35 scelgono Frosinone, con un sorprendente aumento del 197% in un solo anno. Questi giovani del Lazio dimostrano una forte determinazione nel investire e innovare, contribuendo non solo all’economia ma anche al tessuto sociale locale. La loro energia rappresenta un vero motore di rinnovamento per il settore agricolo, portando speranza e prospettive di crescita futura. Secondo gli ultimi dati aggiornati del Centro Studi Divulga...

I giovani agricoltori del Lazio continuano a crescere, sfidando l'incertezza economica e confermando la loro voglia di investire, formarsi e crescere in questo settore, con il loro apporto determinante che va dall'innovazione al sociale. Secondo gli ultimi dati aggiornati del Centro Studi Divulga.

