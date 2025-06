Seminaristi in calo nel mondo Africa eccezione bacino di vocazioni

Nel panorama globale delle vocazioni religiose, i dati del 2023 rivelano un trend in calo per i seminaristi, con una diminuzione dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, l’Africa si distingue come un’eccezione positiva, registrando un incremento dello 1,1% e confermando il suo ruolo di vero e proprio bacino di vocazioni. Gli ultimi dati dell’Annuarium Statisticum Ecclesiae ci offrono un’istantanea significativa dell’azione pastorale e delle sfide future della Chiesa nel mondo.

Nel 2022 i seminaristi erano poco più di 108 mila (108.481) mentre nel 2023 al cifra scende sensibilmente, a 106.495, con un indice negativo dell’1.8%. Un calo che interessa tutti i continenti con l’eccezione dell’Africa, vero e proprio bacino di vocazioni, dove i seminaristi aumentano dell’1,1% (34.541 – 34.924). Gli ultimi dati aggiornati sono quelli pubblicati a marzo 2025 dall’ Annuarium Statisticum Ecclesiae, un’istantanea dell’azione pastorale della Chiesa Cattolica nel Mondo. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Seminaristi in calo nel mondo. Africa eccezione, bacino di vocazioni

