Semedo torna al Sunderland l’attaccante non ha convinto alla Juventus Next Gen e non sarà riscattato I numeri dell’attaccante da cui ci si aspettava molto di più

Semedo torna al Sunderland, segnando la fine di un’avventura inaspettata alla Juventus Next Gen. L’attaccante portoghese non ha saputo convincere, deludendo le aspettative e lasciando i tifosi con l’amaro in bocca. I numeri e le prestazioni non hanno giustificato il riscatto, mentre il suo ritorno in Inghilterra sembra inevitabile. Ora, si apre un nuovo capitolo per Luis Semedo, che avrà bisogno di ripartire e dimostrare il suo valore altrove.

Semedo torna al Sunderland, l’attaccante non ha convinto: ecco come è andata la sua stagione alla Juventus Next Gen. L’esperienza dell’attaccante portoghese Semedo è terminata. Il club, come appreso da , ha deciso di non riscattare il giocatore, arrivato la scorsa estate in prestito dal Sunderland, e che farà ritorno in Inghilterra al termine della stagione. Ci si aspettava qualcosa in più da Luis Semedo, classe 2003, cresciuto nel vivaio del Benfica e noto per la sua fisicità, abilità nel gioco aereo e versatilità offensiva. Invece, il suo rendimento con la Juventus Next Gen è stato piuttosto deludente: 2 gol e 1 assist in 27 presenze, per un totale di 1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Semedo torna al Sunderland, l’attaccante non ha convinto alla Juventus Next Gen e non sarà riscattato. I numeri dell’attaccante da cui ci si aspettava molto di più

Juventus Next Gen, l’avventura di Luis Semedo è già terminata? Bianconeri non intenzionati a riscattare l’attaccante. Ultimissime - L’avventura di Luis Semedo alla Juventus Next Gen potrebbe essere già conclusa. La società bianconera, secondo quanto riportato, non è intenzionata a riscattare l’attaccante portoghese.

