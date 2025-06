Semafori spenti dopo un incidente traffico in tilt a Porta Saragozza

Se maestri del traffico si spengono, il caos regna sovrano. Questa mattina a Porta Saragozza, Bologna, una notte di incidenti ha lasciato la storica intersezione senza semafori, creando disagi e tensione tra gli automobilisti. L’incidente, avvenuto alle 2:40, ha provocato un effetto domino che ancora si fa sentire. Il conducente coinvolto non…

Bologna, 24 giugno 2025 – Mattinata di caos a Porta Saragozza, dove a causa di un incidente avvenuto questa notte tutti i semafori sono spenti. Erano le 2,40 del mattino quando un automobilista ha perso il controllo della sua vettura ed è andato a impattare contro un semaforo, buttandolo giĂą: il danno ha causato una ripercussione su tutti gli altri impianti dell’incrocio, che sono “saltati”. Il conducente dell'auto coinvolta nell' incidente non è rimasto ferito, ma l'impatto ha avuto grandi ripercussioni sul traffico: questa mattina, in orario di uscita per il lavoro, si sono subito creati rallentamenti e code. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Semafori spenti dopo un incidente, traffico in tilt a Porta Saragozza

In questa notizia si parla di: incidente - semafori - spenti - traffico

