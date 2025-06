Segreti di famiglia 2 replica puntata 24 giugno in streaming | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi, martedì 24 giugno, con la soap turca “Segreti di famiglia” (Yargi). Pars affronta un momento cruciale dopo la perdita di Neva, deciso a non arrendersi al dolore. La sua determinazione lo porta a convocare una conferenza stampa, aprendo nuovi scenari. Rivedi l’episodio 10 in replica streaming su Mediaset e scopri come si evolvono le vicende di questa avvincente soap, un mix di emozioni e misteri da non perdere.

Segreti di famiglia, assenza della puntata del 2 giugno 2025 - Il 2 giugno 2025, in occasione della Festa della Repubblica, "Segreti di famiglia" farà un pausa. Mediaset si adegua a una tradizione consolidata: il festeggiamento nazionale che modifica i palinsesti.

