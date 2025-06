Segretario del Pd di Santa Sofia travolto e ucciso da un' auto in retromarcia Indagata 27enne per omicidio stradale

Una tragedia sconvolge Santa Sofia: un incidente stradale ha strappato dalla vita Gabriele Nuzzolo, segretario del Pd locale, travolto da un'auto guidata da una ragazza di 27 anni. La dinamica è ancora oggetto di indagine, mentre la comunità piange la perdita di un uomo dedito al servizio pubblico. La vicenda ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di una guida responsabile, lasciando tutti con il fiato sospeso.

C'era una 27enne riminese alla guida dell'auto che ha travolto e ucciso¬†nel tardo pomeriggio di domenica al professor dell'Ipsia Vassallo e segretario del Pd di Santa Sofia, Gabriele Nuzzolo. Il dramma si √® materializzato intorno alle 19, quando il 33enne si trovava insieme ad altri amici al bar. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ¬© Riminitoday.it - Segretario del Pd di Santa Sofia travolto e ucciso da un'auto in retromarcia. Indagata 27enne per omicidio stradale

