Segnala risultato obiettivi quando Roten si conclude secondi alla Coppa del Mondo del 2025 Club

2025-06-24 23:20:00 Il Benfica ha trattenuto un torrente di pressione del secondo tempo dal Bayern Monaco per battere i campioni tedeschi in carica al primo posto nel Gruppo C ai Mondiali del Club attraverso lo sciopero dei primi di Andreas Schjelderup a Charlotte. L'ala di sinistra Schjelderup, 21 anni, ha prodotto un bel finale per il vincitore al 13 ° minuto presso lo stadio della Bank of America, dove la squadra portoghese sembrava comoda prima che il Bayern portasse Harry Kane, Michael Olise e Joshua Kimmich a metà tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com