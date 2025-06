Secondo Brad Pitt e Tom Cruise abbiamo commesso un grave errore

Cosa hanno in comune Brad Pitt e Tom Cruise? Oltre a condividere carriere leggendari e ruoli da veri eroi, ora si trovano uniti in un'inedita sfida: dimostrare che GQ aveva torto. Durante il red carpet di Londra per il nuovo film del regista di Top Gun: Maverick, i due attori ci sorprendono ancora una volta, pronti a sfidare le aspettative e a scrivere un nuovo capitolo della loro straordinaria avventura cinematografica.

Cosa hanno in comune Brad Pitt e Tom Cruise? Una carriera cinematografica come pochi altri, lo status di icone del cinema e probabilmente una certa predisposizione per i ruoli iper-adrenalinici. Adesso però, i due attori sono uniti da una nuova e inaspettata missione: provare che GQ aveva torto. Impegnati sul red carpet londinese di F1, il nuovo film del regista di Top Gun: Maverick in cui Brad Pitt interpreta uno stagionato pilota d’auto alle prese con le nuove leve dell’automobilismo, i due attori hanno scelto due look estremamente classici, seppur con una serie di sfumature personali. "F1: The Movie" European Premiere - VIP Arrivals. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Secondo Brad Pitt e Tom Cruise abbiamo commesso un grave errore

In questa notizia si parla di: brad - pitt - cruise - secondo

F1, poteva esserci Tom Cruise al posto di Brad Pitt? "Avremmo avuto più paura", parla il regista - Immaginate un mondo in cui Tom Cruise prende il posto di Brad Pitt in un film di Formula 1. Joseph Kosinski, regista di "F1", ha rivelato che l'attore di "Top Gun" non avrebbe mai rinunciato a una sfida.

Quanto è passato? 31 Anni? Da "Intervista col Vampiro", intendo: Brad Pitt e Tom Cruise alla première londinese di F1, il film sulla Formula 1 con protagonista il primo, diretto da Joseph Kosinski, che ha già lavorato col secondo in "Top Gun Maverick" e "Oblivi Vai su X

Tom Cruise e Brad Pitt insieme all'anteprima del film "F1". Vai su Facebook

Secondo Brad Pitt e Tom Cruise abbiamo commesso un grave errore; George Clooney si spaccia per Brad Pitt e inganna Tom Cruise: l’esilarante aneddoto; Gli uomini più sexy del mondo, dal 1990 ad oggi (secondo People).

Brad Pitt e Tom Cruise: un abbraccio che anticipa una nuova collaborazione nel mondo del cinema - Brad Pitt e Tom Cruise si sono riuniti sul red carpet londinese per la premiere di "F1", risvegliando l'interesse per una possibile nuova collaborazione dopo oltre trent'anni dalla loro prima apparizi ... Segnala ecodelcinema.com

Tom Cruise e Brad Pitt, due sex symbol al prezzo di uno sul red carpet di “F1 – Il film” - Tom Cruise e Brad Pitt, due sex symbol al prezzo di uno sul red carpet di “F1 – Il film” Complicità, stile e presenza magnetica: più che un red carpet, un incontro tra leggende. iodonna.it scrive