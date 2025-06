Seconda tappa di Itinerarium Rosaliae in bici da Bosco Ficuzza a Corleone tra natura ed enogastronomia

Scopri la seconda tappa di Itinerarium Rosaliae, un emozionante viaggio in bici tra boschi incantati e tradizioni enogastronomiche siciliane. Partendo da Bosco Ficuzza, attraverserai paesaggi autentici fino a raggiungere Corleone, tra natura selvaggia e sapori unici. Un’esperperienza che unisce sostenibilità , cultura e gusto, promossa dall’Assessorato regionale per valorizzare i tesori della nostra terra. Preparati a vivere un’avventura indimenticabile tra storia, natura e delizie locali!

Seconda tappa da Bosco Ficuzza a Corleone per "Itinerarium Rosaliae", iniziativa finanziata dall'assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea - dipartimento regionale dell'Agricoltura, per la promozione di prodotti agricoli, agroalimentari ed.

Due ruote a sud Conduce Fabio Bologna ? Oggi 18 giugno 2025 alle ore 21:00 su Bike Channel Argomenti della 21^ puntata: - Adriano Tergas: Da Taranto a Sparta - Itinerarium Rosaliae fa tappa a Ficuzza e Corleone - Cristian Nardecchia ed il record del Vai su Facebook

