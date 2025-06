Seconda edizione per GEN Festival | due giorni dedicati al fumetto con mostre talk e grandi ospiti

Dopo il grande entusiasmo della prima edizione, GEN Festival torna a incantare gli appassionati di fumetto con una seconda edizione ricca di novità. Due giorni di mostre, talk e incontri con grandi ospiti, tutto immerso nella suggestiva cornice dei Giardini Luzzati a Genova. Un'occasione imperdibile per scoprire le ultime tendenze e rinnovare la passione per il mondo del fumetto contemporaneo, portando a casa un’esperienza unica e coinvolgente. Non mancate!

Dopo il successo della sua edizione inaugurale, “GEN – dalla parte del Fumetto” torna anche quest’anno a Genova. Il festival, interamente dedicato al mondo del fumetto contemporaneo e alle sue molteplici espressioni, si terrà sabato 28 e domenica 29 giugno 2025 nella cornice dei Giardini Luzzati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Seconda edizione per GEN Festival: due giorni dedicati al fumetto con mostre, talk e grandi ospiti

In questa notizia si parla di: fumetto - edizione - festival - seconda

Grrrigna Comics, terza edizione. Il festival diffuso del fumetto - La terza edizione di Grrrigna Comics, il festival diffuso del fumetto in Valsassina, si svolgerà dal 30 maggio al 1 giugno tra Barzio e Cremeno.

? Seconda giornata del Cortona Comics! Il festival degli autori del fumetto continua tra incontri, mostre, live performance e tanta passione! Vi aspettiamo numerosi al Centro Convegni Sant’Agostino per vivere insieme un’altra giornata all’insegna dell’arte Vai su Facebook

Seconda edizione per GEN Festival: due giorni dedicati al fumetto con mostre, talk e grandi ospiti; Nuvola Comics, il festival del fumetto chiude domani con la seconda edizione del Premio “Gianni De Luca”; Catanzaro: la partecipazione della Polizia di Stato alla seconda edizione di “Nuvola, festival del fumetto del gioco e dell’arte” - Questura di Catanzaro | Polizia di Stato.

Seconda edizione per GEN Festival: due giorni dedicati al fumetto con mostre, talk e grandi ospiti - Dopo il successo della sua edizione inaugurale, “GEN – dalla parte del Fumetto” torna anche quest’anno a Genova. Secondo genovatoday.it

GEN Festival 2025: fumetto, musica e creatività nel cuore di Genova - Il 28 e 29 giugno torna ai Luzzati il festival gratuito che celebra la nona arte con ospiti d’eccezione, laboratori, mostre e un concerto di Piotta ... Segnala telenord.it