Sebastiano Esposito dopo Gudmundsson? La Fiorentina si muove – Sky

La Fiorentina si prepara a muoversi sul mercato in vista di un possibile cambio di scenario: dopo il possibile riscatto di Gudmundsson, il club toscano ha già puntato gli occhi su Sebastiano Esposito, pronto a inserirsi nella trattativa. Una dinamica complessa coinvolge anche l'Inter e il Genoa, creando un intreccio di interessi e strategie che potrebbe rivoluzionare il futuro di questi giovani talenti. La sfida per definire il destino di Esposito sta per entrare nel vivo…

Sebastiano Esposito è il primo nome che segue la Fiorentina qualora non arrivi il riscatto di Albert Gudmundsson. L’Inter ha fatto la sua valutazione secondo Gianluca Di Marzio su Sky Sport. TRATTATIVE INTRECCIATE – Fiorentina, Inter e Genoa sono coinvolte in un triangolo di mercato non indifferente. I calciatori protagonisti sono Albert Gudmundsson, in prestito alla viola ma di proprietà del grifone, e Sebastiano Esposito in questo momento del club nerazzurro. Il motivo è nell’accordo che ancora Fiorentina e Genoa faticano a trovare per l’islandese. Quest’ultimo non ha fatto una stagione proprio positiva a Firenze con Raffaele Palladino da allenatore e ha un prezzo alto per il suo riscatto. 🔗 Leggi su Inter-news.it