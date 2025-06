Se una notte d’inverno un algoritmo

In un gelido inverno, tra il calore delle emozioni umane e la freddezza di una memoria digitale infinita, si svela un racconto avvolgente. Un narratore doppio ci guida tra i ricordi confusi dell’uomo e l’immutabile precisione di una macchina che non dimentica nulla. È una notte in cui il confine tra cuore e algoritmo si sfuma, dando vita a una riflessione profonda sul senso di memoria e identità .

