Se il governo mortifica la Corte dei Conti.

Se il governo prosegue nel tentativo di ridimensionare la Corte dei Conti, rischia di compromettere un pilastro fondamentale della nostra trasparenza e responsabilità finanziaria. Entrata in vigore nel 1862 come primo baluardo contro gli abusi, la Corte rappresenta il garante della corretta gestione pubblica. È ora di difendere questa istituzione, affinché possa continuare a vigilare con autorevolezza sul patrimonio del nostro Paese.

