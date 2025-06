Se hai ancora la carta d' identità cartacea attento | dal 3 agosto 2026 non sarà più valida

Se conservi ancora la vecchia carta d’identità cartacea, fai attenzione: dal 3 agosto 2026 smetterà di essere valida, in conformità alle nuove norme europee sulla sicurezza. Molti ignorano questa scadenza, ma è fondamentale agire ora per evitare inconvenienti. Chi ha ancora la carta tradizionale può già richiedere la CIE, la nuova Carta d’Identità Elettronica, più sicura e moderna. Non rimandare, informati subito!

Un regolamento europeo ne stabilisce la scadenza in quanto non rispettano vari requisiti di sicurezza, ma a poco più di un anno non se ne parla ancora abbastanza. Chi la ha ancora, può chiedere subito la CIE.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Se hai ancora la carta d'identità cartacea attento: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida

