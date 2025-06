Scuola Langer | un ’laboratorio’ di successo

La Scuola Langer – Coscienti Giovani si è conclusa con un laboratorio di politica viva, un momento di crescita e impegno per giovani provenienti da tutta Italia e persino da Parigi. Sei gruppi di ragazzi, riuniti nella suggestiva Sala Raffaello di Urbino, hanno presentato progetti concreti nati da un’esperienza di confronto, ascolto e creatività collettiva. Una nuova generazione – si legge in una nota – pronta a prendersi cura della cosa pubblica con passione e responsabilità, plasmandone il futuro.

