Scuola in prima linea contro le dipendenze | stanziati un milione di euro per la formazione docenti

La scuola italiana si mobilita per contrastare le dipendenze giovanili, stanziando un milione di euro per la formazione dei docenti e rafforzando la prevenzione. La Relazione annuale al Parlamento 2024 evidenzia un incremento dei comportamenti a rischio tra i giovani, dai giochi d’azzardo all’uso compulsivo di Internet. È un appello urgente e concreto: investire nell’educazione può fare la differenza. La lotta alle dipendenze parte da qui.

La Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze 2024 lancia un grido d’allarme: i giovani italiani sono sempre piĂš coinvolti in comportamenti a rischio legati alle dipendenze, al gioco d’azzardo, ai videogame e all’uso compulsivo di Internet. I dati raccolti dal Dipartimento per le Politiche antidroga delineano uno scenario preoccupante, che chiama in causa . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: dipendenze - scuola - prima - linea

Scuola in prima linea contro la violenza di genere: il Ministero avvia un monitoraggio nazionale. C’è tempo fino al 29 maggio. NOTA - La scuola si propone come protagonista nella lotta contro la violenza di genere, supportata da un'iniziativa del ministero che avvia un monitoraggio nazionale.

Giannetta: "Rompiamo il silenzio: la Calabria in prima linea per lo psicologo scolastico in tutta Italia": "È questo il momento propizio per dare un segnale preciso al Parlamento e al governo", dichiara il consigliere regionale Domenico Giannetta (Forza Italia), an Vai su Facebook

Trapani, le scuole in prima linea per promuovere salute e contrastare le dipendenze; In Sicilia nasce @Lab_School: studenti in prima linea contro crack e dipendenze; L’abisso delle dipendenze da gioco d’azzardo, la Regione Calabria in prima linea per combatterle: le iniziative in campo ·.

Educazione civica, Valditara firma il decreto: “Scuola costituzionale in prima linea nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili” - MSN - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto recante le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica. Secondo msn.com

In prima linea nel contrasto alle dipendenze - In prima linea nel contrasto alle dipendenze Sono dieci i Sert e i Serd nella nostra regione, ma i medici sono sempre meno. Da rainews.it