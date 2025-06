Sculpture show Quindici opere in esposizione

Da domenica fino al 3 agosto la Piccola Atene diventa capitale della scultura: Accesso Galleria ospita la mostra "The Sculpture Show 2025", una selezionata indagine sulla scultura contemporanea figurativa che presenta 15 opere, tra cui alcune inedite, di Peter Simon Mühlhäußer, Pierre-Alix Nicolet, Kelly Robert, Bruno Walpoth realizzate in diversi materiali come il marmo, il legno, il bronzo, la terracotta e il vetro. Formati, stili e materiali differenti quelli degli artisti protagonisti della mostra che dimostrano la versatilità del linguaggio scultoreo e la vastità delle possibilità espressive. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sculpture show. Quindici opere in esposizione

