Scoperto arsenale in un casolare a Galatro quante e quali armi sono state trovate | arrestato un uomo

Un arresto che scuote la tranquilla Galatro: i Carabinieri, durante un blitz in un casolare isolato, hanno scoperto un arsenale di armi illegali, portando all'arresto di un uomo sospettato di attività illecite. La scoperta mette in luce l'importanza della vigilanza e del ruolo delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità.

Un uomo di Galatro è stato arrestato per detenzione illegale di armi, scoperte in un casolare isolato durante un controllo dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Scoperto arsenale in un casolare a Galatro, quante e quali armi sono state trovate: arrestato un uomo

In questa notizia si parla di: casolare - galatro - armi - arrestato

Armi e droga in casa a Caltanissetta, arrestato pregiudicato ventenne - A Caltanissetta, un ventenne con precedenti penali è stato arrestato dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela.

Galatro, arsenale nascosto in un casolare: un uomo agli arresti domiciliari; Scoperto arsenale in un casolare a Galatro, quante e quali armi sono state trovate: arrestato un uomo; Galatro (RC): scoperto arsenale nascosto in un casolare, un arresto.

Scoperto arsenale in un casolare a Galatro, quante e quali armi sono state trovate: arrestato un uomo - Un uomo di Galatro è stato arrestato per detenzione illegale di armi, scoperte in un casolare isolato durante un controllo dei Carabinieri. Secondo virgilio.it

Armi e munizioni in un vecchio casolare, uomo arrestato in provincia di Reggio Calabria - Prosegue senza sosta l’azione di prevenzione e contrasto ai reati connessi alla detenzione illegale di armi, messa in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria. Si legge su msn.com