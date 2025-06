Scoperta proteina che diffonde l'invecchiamento nel corpo | può essere fermata con anticorpi

Una scoperta rivoluzionaria potrebbe cambiare il nostro approccio all'invecchiamento: una proteina chiamata ReHMGB1 si diffonde nel corpo, accelerando il processo di senescenza. Ma la buona notizia è che gli scienziati hanno individuato anticorpi capaci di bloccare questa molecola e potenzialmente rallentare l'invecchiamento. Un passo avanti verso terapie innovative per vivere più a lungo e in salute. Continua a leggere.

Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati sudcoreani ha scoperto che una proteina chiamata ReHMGB1 è in grado di diffondere l'invecchiamento in tutto l'organismo, sfruttando il flusso sanguigno per raggiungere i tessuti distanti. Esperimenti su topi e cellule in coltura mostrano effetti sorprendenti su aumento e blocco di questa molecola che induce la senescenza cellulare. 🔗 Leggi su Fanpage.it